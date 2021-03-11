РФС совместно с УЕФА и Disney запустил программу футбольных тренировок для девочек

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Российский футбольный союз (РФС) совместно с УЕФА и Disney запускает в России проект UEFA Playmakers.
РФС совместно с УЕФА и Disney запустил программу футбольных тренировок для девочек
  • Pixabay

Как отмечает пресс-служба РФС, UEFA Playmakers — это международная программа тренировок для девочек, которая реализуется в 22 национальных федерациях Европы.

Отмечается, что программа тренировок является уникальной и направлена на знакомство и вовлечение в футбол девочек в возрасте от пяти до восьми лет. Причём детей вовлекают в футбол не только через спорт, но и через интерактив. Каждое занятие будет основано на сюжетах известных мультфильмов Disney — «Суперсемейка 2» и «Холодное сердце 2». Участницы программы будут обучаться основам футбола, примеряя на себя роли популярных персонажей из этих мультфильмов. 

Первый этап UEFA Playmakers рассчитан на год. Программа будет реализовываться в 27 футбольных школах и секциях России.

Ранее сообщалось, что «Чертаново» наградили за победу в дебютном сезоне Юношеской футбольной лиги.

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