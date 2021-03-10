«Чертаново» наградили за победу в дебютном сезоне ЮФЛ
Как сообщается на сайте ЮФЛ, команду золотыми медалями наградили генеральный секретарь Российского футбольного союза и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также наставник молодёжной национальной команды Михаил Галактионов.
Напомним, что первый сезон ЮФЛ был завершён досрочно из-за распространения коронавируса. После 15 туров «Чертаново» занимало первое место с преимуществом в 10 очков от ближайшего преследователя.
Ранее сообщалось, что розыгрыш Юношеской лиги УЕФА отменён из-за коронавируса.