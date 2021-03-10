«Чертаново» наградили за победу в дебютном сезоне ЮФЛ

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В Москве в «Лужниках» прошло награждение игроков и тренерского штаба академии «Чертаново» за победу в дебютном сезоне Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

Как сообщается на сайте ЮФЛ, команду золотыми медалями наградили генеральный секретарь Российского футбольного союза и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также наставник молодёжной национальной команды Михаил Галактионов.

Напомним, что первый сезон ЮФЛ был завершён досрочно из-за распространения коронавируса. После 15 туров «Чертаново» занимало первое место с преимуществом в 10 очков от ближайшего преследователя. 

Ранее сообщалось, что розыгрыш Юношеской лиги УЕФА отменён из-за коронавируса.

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