Розыгрыш Юношеской лиги УЕФА отменён из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомил клубы об отмене Юношеской лиги УЕФА сезона-2020/21.

«В письме исполнительного комитета УЕФА говорится о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации в Европе, что, в свою очередь, создаёт участникам соревнований трудности в логистике», — говорится в сообщении на официальном сайте московского «Локомотива».

Таким образом, матчи Юношеской лиги «Локомотив» — «Ференцварош», а также «Зенит» — «Ренн» и «Аякс» — «Краснодар» отменены.

Ранее сообщалось, что клуб «Чертаново» намерен выиграть Юношескую лигу УЕФА.