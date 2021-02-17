Розыгрыш Юношеской лиги УЕФА отменён из-за коронавируса
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«В письме исполнительного комитета УЕФА говорится о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации в Европе, что, в свою очередь, создаёт участникам соревнований трудности в логистике», — говорится в сообщении на официальном сайте московского «Локомотива».
Таким образом, матчи Юношеской лиги «Локомотив» — «Ференцварош», а также «Зенит» — «Ренн» и «Аякс» — «Краснодар» отменены.
Ранее сообщалось, что клуб «Чертаново» намерен выиграть Юношескую лигу УЕФА.