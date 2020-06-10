В «Чертаново» намерены выиграть Юношескую лигу УЕФА

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Директор академии «Чертаново» Николай Ларин заявил, что молодёжная команда будет претендовать на победу в Юношеской лиге УЕФА.
В «Чертаново» намерены выиграть Юношескую лигу УЕФА
  • РИА Новости

По его словам, в «Чертаново» были готовы доиграть сезон-2019/20 в Юношеской футбольной лиге России, он считает, что команда и так бы стала победителем турнира, потому что отрыв от преследователей был достаточно большим.

«Самое главное, чтобы УЕФА не отменил тот турнир, в котором мечтают сыграть наши ребята. Готовы ли мы к Лиге чемпионов? Как сказал один из наших футболистов, мы планируем её выиграть», — цитирует Ларина газета «Известия».

Ранее бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что «Чертаново» не нужно повышение в РПЛ.

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