Рамос считает, что «Релу» проще приобрести Холанда, чем Мбаппе
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«Я хотел бы иметь в своей команде их обоих, но не тренер совершает трансферы. Вероятно, в связи с обстоятельствами и текущей ситуацией, думаю, на сегодняшний день Холанда было бы подписать чуть проще. О Мбаппе говорят как замене Криштину и Месси, и обстоятельства более сложные», — приводит слова Рамоса Goal.
Он отметил, что «Реалу» бы очень не помешал такой игрок, как Холанд, так как у него есть всё то, чего не достаёт команде из столицы Испании.
Ранее Рамос заявил, что пока у него нет новостей по поводу продления контракта с «Реалом».