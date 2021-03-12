Рамос считает, что «Релу» проще приобрести Холанда, чем Мбаппе

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал, кого бы он хотел приобрести в свою команду — форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда или нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

«Я хотел бы иметь в своей команде их обоих, но не тренер совершает трансферы. Вероятно, в связи с обстоятельствами и текущей ситуацией, думаю, на сегодняшний день Холанда было бы подписать чуть проще. О Мбаппе говорят как замене Криштину и Месси, и обстоятельства более сложные», — приводит слова Рамоса Goal.

Он отметил, что «Реалу» бы очень не помешал такой игрок, как Холанд, так как у него есть всё то, чего не достаёт команде из столицы Испании.

Ранее Рамос заявил, что пока у него нет новостей по поводу продления контракта с «Реалом».