Рамос заявил, что пока у него нет новостей по поводу продления контракта с «Реалом»

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Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал о ситуации с продлением контракта с королевским клубом.
Рамос заявил, что пока у него нет новостей по поводу продления контракта с «Реалом»
  • Reuters

«Я хотел бы иметь возможность что-то сказать об этом, но всё остаётся по-прежнему. Сейчас я просто думаю о том, чтобы вернуться на поле и закончить сезон наилучшим образом. Новостей о продлении контракта нет. Я спокоен и думаю только о том, чтобы снова сыграть и насладиться каким-либо титулом в этом сезоне», — цитирует Рамоса Marca.

Действующий контракт футболиста с «Реалом» истекает летом 2021 года. Рамос выступает за коллектив из Мадрида с 2005 года. С тех пор он провёл за команду 668 матчей, забил 100 мячей и отдал 40 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» на последних минутах добился ничьей с «Атлетико» в матче Примеры.

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