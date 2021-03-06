Ибрагимовича обвинили в гомофобии и дискриминации

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Представитель гей-партии Фабрицио Марраццо обвинил шведского футболиста итальянского «Милана» Златана Ибрагимовича в гомофобии и дискриминации.
Ибрагимовича обвинили в гомофобии и дискриминации
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, Марраццо посчитал оскорбительными и унизительными слова форварда, которые тот произнёс на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.

Во время мероприятия ведущий попросил 39-летнего спортсмена представить, как выглядело бы шоу, если бы оно прошло у него дома. На это швед ответил, что он бы проводил время с девушками, а ведущий сделал бы ему кофе. После был задан вопрос о певце Ахилле Лауро, которого считают бисексуальным. Ибрагимович пошутил, что артиста поместил бы в гараж, чтобы он присматривал за автомобилями.

«Воры не войдут и ничего не украдут, потому что они его боятся», — сказал Ибрагимович.

Марраццо также отметил, что это уже не первая гомофобная шутка от нападающего.

Ранее Хабиб Нурмагомедов признался, что Ибрагимович приглашал его в «Милан».

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