Ибрагимовича обвинили в гомофобии и дискриминации
- Reuters
Как сообщает Football Italia, Марраццо посчитал оскорбительными и унизительными слова форварда, которые тот произнёс на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
Во время мероприятия ведущий попросил 39-летнего спортсмена представить, как выглядело бы шоу, если бы оно прошло у него дома. На это швед ответил, что он бы проводил время с девушками, а ведущий сделал бы ему кофе. После был задан вопрос о певце Ахилле Лауро, которого считают бисексуальным. Ибрагимович пошутил, что артиста поместил бы в гараж, чтобы он присматривал за автомобилями.
«Воры не войдут и ничего не украдут, потому что они его боятся», — сказал Ибрагимович.
Марраццо также отметил, что это уже не первая гомофобная шутка от нападающего.
Ранее Хабиб Нурмагомедов признался, что Ибрагимович приглашал его в «Милан».