Нурмагомедов признался, что Ибрагимович звал его в «Милан»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие футбольные клубы его приглашали для игры на профессиональном уровне.

«Да, я получил предложение от местного клуба «Аль-Васль» (Дубай), от «Фенербахче». Златан Ибрагимович пригласил меня в «Милан». Там дальше уже можно даже не рассматривать — я назвал Европу, Турцию и Эмираты. Думаю, хватит», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале «КраСава».

Он также объяснил, почему хочет попробовать себя в футболе.

«Честно сказать, что-нибудь интересное хочу попробовать, потому что в ММА мне уже скучно стало. Хочу конкуренцию реальную», — добавил боец.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На счету российского бойца 29 побед в 29 боях MMA.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как сообщение от Ибрагимовича мотивировало его на бой.