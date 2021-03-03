Нурмагомедов рассказал, как сообщение от Ибрагимовича мотивировало его на бой

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Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как футболист «Милана» Златан Ибрагимович мотивировал его перед одним из поединков.
Нурмагомедов рассказал, как сообщение от Ибрагимовича мотивировало его на бой
  • Reuters

«У меня со Златаном очень серьёзное общение было всегда. Общаемся после матчей, после боёв. Даже могу включить мотивирующее голосовое сообщение, которое Златан мне скинул до последнего боя», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале «КраСава».

Он также подчеркнул, что это сообщение — одна из самых мотивирующих вещей, которые он когда-либо слышал в жизни.

После этого россиянин включил аудиосообщение от Ибрагимовича, в котором швед рассказал, как устал после игры, но отметил, что много работает. Кроме того, форвард заявил, что все проблемы идут из головы и если кто-то по-настоящему чувствует себя молодым, то он сможет это доказать.

«Если знаешь, что ты лучше остальных, — так и есть. Тогда ты просто должен доказать это. Когда ты номер один, люди могут говорить о тебе плохо и задевать тебя, это всегда одно и то же… Но мы снова, и снова, и снова доказываем, кто мы есть. Ничего не приходит просто так, плоды даёт только упорная работа. Так и у тебя — ты всех крушишь не потому, что это дано тебе свыше, а потому что упорно трудишься», — произнёс в сообщении Ибрагимович.

Ранее Нурмагомедов рассказал, на сколько ему нужно похудеть перед дебютом в футболе.

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