Нурмагомедов рассказал, как сообщение от Ибрагимовича мотивировало его на бой

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как футболист «Милана» Златан Ибрагимович мотивировал его перед одним из поединков.

«У меня со Златаном очень серьёзное общение было всегда. Общаемся после матчей, после боёв. Даже могу включить мотивирующее голосовое сообщение, которое Златан мне скинул до последнего боя», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале «КраСава».

Он также подчеркнул, что это сообщение — одна из самых мотивирующих вещей, которые он когда-либо слышал в жизни.

После этого россиянин включил аудиосообщение от Ибрагимовича, в котором швед рассказал, как устал после игры, но отметил, что много работает. Кроме того, форвард заявил, что все проблемы идут из головы и если кто-то по-настоящему чувствует себя молодым, то он сможет это доказать.

«Если знаешь, что ты лучше остальных, — так и есть. Тогда ты просто должен доказать это. Когда ты номер один, люди могут говорить о тебе плохо и задевать тебя, это всегда одно и то же… Но мы снова, и снова, и снова доказываем, кто мы есть. Ничего не приходит просто так, плоды даёт только упорная работа. Так и у тебя — ты всех крушишь не потому, что это дано тебе свыше, а потому что упорно трудишься», — произнёс в сообщении Ибрагимович.

Ранее Нурмагомедов рассказал, на сколько ему нужно похудеть перед дебютом в футболе.