Нурмагомедов рассказал, на сколько ему нужно похудеть перед дебютом в футболе
- Reuters
«Это народная команда. Думаю, что отец тоже хотел бы, чтобы я сыграл за «Спартак». Для этого мне необходимо как минимум полгода футбольных тренировок. Скинул бы 6—7 кг. Не знаю, как бы сыграл. Я не назвал бы себя суперфутболистом. Но попробовать хотел бы, можно было бы втянуться», — заявил Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале «КраСава».
32-летний боец объявил о завершении профессиональной карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов будет секундантом Махачева в бою с Добером на UFC 259.