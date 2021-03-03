Нурмагомедов рассказал, на сколько ему нужно похудеть перед дебютом в футболе

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, заявлявший о намерении попробовать себя в профессиональном футболе, признался, что в России он хотел бы сыграть за московский «Спартак».
Нурмагомедов рассказал, на сколько ему нужно похудеть перед дебютом в футболе
  • Reuters

«Это народная команда. Думаю, что отец тоже хотел бы, чтобы я сыграл за «Спартак». Для этого мне необходимо как минимум полгода футбольных тренировок. Скинул бы 6—7 кг. Не знаю, как бы сыграл. Я не назвал бы себя суперфутболистом. Но попробовать хотел бы, можно было бы втянуться», — заявил Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале «КраСава».

32-летний боец объявил о завершении профессиональной карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов будет секундантом Махачева в бою с Добером на UFC 259.

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