Гол Эдегора помог «Арсеналу» взять верх над «Олимпиакосом» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
- Reuters
Встреча прошла в Пирее и завершилась в пользу гостей — 3:1.
Мартин Эдегор вывел «канониров» вперёд на 34-й минуте. Хозяева ответили голом Юссефа Эль-Араби на 58-й минуте. Тем не менее лондонский коллектив добился победы — отличились Габриэл и Мохамед Эльнени на 79-й и 85-й минутах.
Ответная игра пройдёт в Лондоне 18 марта.
Ранее сообщалось, что «Рома» забила три безответных мяча «Шахтёру» в матче 1/8 финала Лиги Европы.