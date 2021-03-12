Гол Эдегора помог «Арсеналу» взять верх над «Олимпиакосом» в первом матче 1/8 финала ЛЕ

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Английский «Арсенал» на выезде одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
Гол Эдегора помог «Арсеналу» взять верх над «Олимпиакосом» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
  • Reuters

Встреча прошла в Пирее и завершилась в пользу гостей — 3:1.

Мартин Эдегор вывел «канониров» вперёд на 34-й минуте. Хозяева ответили голом Юссефа Эль-Араби на 58-й минуте. Тем не менее лондонский коллектив добился победы — отличились Габриэл и Мохамед Эльнени на 79-й и 85-й минутах.

Ответная игра пройдёт в Лондоне 18 марта.

Ранее сообщалось, что «Рома» забила три безответных мяча «Шахтёру» в матче 1/8 финала Лиги Европы.

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