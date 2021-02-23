Моуринью: верю, что попаду в историю «Тоттенхэма» по хорошему поводу

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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о последних результатах команды в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Моуринью: верю, что попаду в историю «Тоттенхэма» по хорошему поводу
  • Reuters

«Слава богу, я уже не тот тренер, что раньше. Думаю, я не был бы так спокоен, так уверен в себе. Вам известно, что у меня было не так много неудачных серий на протяжении карьеры», — цитирует специалиста ESPN.

Он отметил, что подобные проблемы возникают у каждого тренера, а он сам на стрессовые эпизоды реагировал раньше более эмоционально. По его словам, он сейчас контролирует себя и чувствует себя спокойно.

«Моя природа не изменилась. Я, конечно, недоволен, когда проигрываю, но опыт помогает справиться с этим. И я чувствую себя очень уверенным. Я верю, что мы прибавим, что я попаду в историю «Тоттенхэма» по хорошему поводу, а не по плохому», — добавил Моуринью.

«Тоттенхэм» после 25 туров располагается на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ с 36 очками.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» в матче 25-го тура АПЛ.

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