Джеррард признался, что жалеет об уходе из «Ливерпуля»

Главный тренер шотландского футбольного клуба «Рейнджерс», а в прошлом легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард признался, что жалеет о том, что не провёл последний год карьеры в английском клубе.

«Если бы была возможность вернуться, то я подписал бы годовой контракт, который предлагал мне «Ливерпуль». Тогда я мог бы поиграть под руководством Юргена Клоппа. Жалею немного, что не сделал так. У меня было невероятное путешествие с «Ливерпулем», буду вечно хранить воспоминания о том времени», — цитирует Джеррарда Daily Mail.

Бывший капитан «Ливерпуля» играл в клубе с 1998 года по январь 2015 года. Последний год карьеры англичанин провёл в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее сообщалось, что СМИ назвали Джеррарда самым переоценённым футболистом мира, Месси и Роналду — в десятке.