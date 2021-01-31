Джеррард признался, что жалеет об уходе из «Ливерпуля»
- Reuters
«Если бы была возможность вернуться, то я подписал бы годовой контракт, который предлагал мне «Ливерпуль». Тогда я мог бы поиграть под руководством Юргена Клоппа. Жалею немного, что не сделал так. У меня было невероятное путешествие с «Ливерпулем», буду вечно хранить воспоминания о том времени», — цитирует Джеррарда Daily Mail.
Бывший капитан «Ливерпуля» играл в клубе с 1998 года по январь 2015 года. Последний год карьеры англичанин провёл в «Лос-Анджелес Гэлакси».
Ранее сообщалось, что СМИ назвали Джеррарда самым переоценённым футболистом мира, Месси и Роналду — в десятке.