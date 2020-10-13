СМИ назвали Джеррарда самым переоценённым футболистом мира, Месси и Роналду — в десятке

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард назван самым переоценённым игроком в истории футбола.

Согласно голосованию, проведённому порталом Ace Football среди 6 тыс. болельщиков, Стивен Джеррард был назван самым переоценённым футболистом всех времён. За него проголосовали 23,5% опрошенных. Второе место заняли полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (22%) и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (19%).

Также в десятку попали Диего Марадона (18%), Райан Гиггз (16%), Мохаммед Салах (15,5%), Дэвид Бекхэм (15%), Криштиану Роналду (14%) и Лионель Месси (13%).

Ранее президент Ла Лиги назвал Месси машиной для зарабатывания денег.