СМИ назвали Джеррарда самым переоценённым футболистом мира, Месси и Роналду — в десятке
- Reuters
Согласно голосованию, проведённому порталом Ace Football среди 6 тыс. болельщиков, Стивен Джеррард был назван самым переоценённым футболистом всех времён. За него проголосовали 23,5% опрошенных. Второе место заняли полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (22%) и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (19%).
Также в десятку попали Диего Марадона (18%), Райан Гиггз (16%), Мохаммед Салах (15,5%), Дэвид Бекхэм (15%), Криштиану Роналду (14%) и Лионель Месси (13%).
Ранее президент Ла Лиги назвал Месси машиной для зарабатывания денег.