Президент Ла Лиги назвал Месси машиной для зарабатывания денег

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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о нападающем каталонской «Барселоны» Лионеле Месси.
Президент Ла Лиги назвал Месси машиной для зарабатывания денег
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Мне нравится смотреть, как Месси играет в Испании. Он машина для зарабатывания денег. Мы готовились к уходу Месси и Роналду на протяжении многих лет, чтобы это не сильно ударило по финансовому положению лиги», — цитирует Тебаса La Gazzetta dello Sport.

Он отметил, что права на матчи Примеры всё равно хорошо бы продавались в случае ухода Месси в клуб из другого чемпионата.

«Игроки важны, но всё продолжается. Роналду и Неймар ушли, но мы продолжаем расти. Всё это из-за работы, которую мы проделали для укрепления бренда Ла Лиги», — сказал Тебас.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 635 голов и 277 голевых передач в 732 матчах. Нынешним летом аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпускать его.

Ранее Луис Суарес выразил мнение, что в «Барселоне» его хотели убрать от Месси.

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