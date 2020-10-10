Суарес: думаю, в «Барселоне» меня хотели убрать от Месси

Короткая ссылка
Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес высказался о своём уходе из каталонской «Барселоны».
Суарес: думаю, в «Барселоне» меня хотели убрать от Месси
  • Reuters
  • © Raul Martinez

«Я думаю, меня хотели убрать от Месси. Возможно, их беспокоило то, что у меня хорошие отношения с Лионелем. Может, они так сильно хотели, чтобы он проводил со мной меньше времени. Однако я не могу найти никаких причин, чтобы они думали, что это вредит команде. Конечно, я скучаю по Лео, но мы постоянно говорим. Мы уверены в нашей дружбе. Мы делимся друг с другом многими вещами», — цитирует Суареса ESPN.

25 сентября Суарес подписал двухлетний контракт с «Атлетико». 

Уругвайский форвард выступал за «Барселону» с 2014 года. Всего в составе каталонцев он провёл 283 матча, в которых забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, а также по четыре раза побеждал в чемпионате Испании и Кубке страны. 

Ранее Суарес заявил, что в «Барселоне» происходят странные вещи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить