Суарес: думаю, в «Барселоне» меня хотели убрать от Месси

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес высказался о своём уходе из каталонской «Барселоны».

«Я думаю, меня хотели убрать от Месси. Возможно, их беспокоило то, что у меня хорошие отношения с Лионелем. Может, они так сильно хотели, чтобы он проводил со мной меньше времени. Однако я не могу найти никаких причин, чтобы они думали, что это вредит команде. Конечно, я скучаю по Лео, но мы постоянно говорим. Мы уверены в нашей дружбе. Мы делимся друг с другом многими вещами», — цитирует Суареса ESPN.

25 сентября Суарес подписал двухлетний контракт с «Атлетико».

Уругвайский форвард выступал за «Барселону» с 2014 года. Всего в составе каталонцев он провёл 283 матча, в которых забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, а также по четыре раза побеждал в чемпионате Испании и Кубке страны.

Ранее Суарес заявил, что в «Барселоне» происходят странные вещи.