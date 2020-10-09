Суарес: в «Барселоне» происходят некоторые странные вещи

Уругвайский форвард «Атлетико» Луис Суарес рассказал, почему решил уйти из каталонской «Барселоны».

«Моя семья хотела видеть меня счастливым. В «Барселоне» происходят некоторые странные вещи. Например, они отправляют тебя тренироваться отдельно, если не планируют выпускать на поле в ближайшем матче. Такие вещи причиняли мне боль, а моя семья видела, как сильно это меня влияет, поэтому они посоветовали мне воспользоваться возможностью. Когда «Атлетико» пришёл с предложением, я не колебался вообще. Конечно, мне ещё нужно привыкнуть ко многим вещам, но я чувствую себя очень счастливым в «Атлетико», — приводит слова Суареса Goal.

Уругвайский форвард выступал за «Барселону» с 2014 года. Всего в составе каталонцев он провёл 283 матча, в которых забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, а также по четыре раза побеждал в чемпионате Испании и Кубке страны.

Ранее Суарес высказался о реакции Месси на его уход из «Барселоны».