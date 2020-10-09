Суарес высказался о реакции Месси на его уход из «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал реакцию капитана каталонцев Лионеля Месси на его уход в мадридский футбольный клуб «Атлетико».

«Реакция Месси меня не удивила, потому что я знаю его слишком хорошо и осознаю, какую боль он, как и я, испытывал. Он считает, что меня выкинули из клуба, из-за того как со мной распрощались. Были и другие способы, чтобы поступить правильно по отношению ко мне. Лео был обеспокоен тем, как завершились мои долгие шесть лет в клубе», — цитирует Суареса Goal.com.

25 сентября Суарес подписал двухлетний контракт с «Атлетико».

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. Всего в составе каталонцев он провёл 283 матча, в которых забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, а также по четыре раза побеждал в чемпионате Испании и Кубке страны.

Ранее Неймар поддержал недовольство Месси из-за ухода Суареса из «Барселоны».