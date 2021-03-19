Гол Погба принёс МЮ победу над «Миланом» и вывел в 1/4 финала ЛЕ

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Английский «Манчестер Юнайтед» одержал победу над итальянским «Миланом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Гол Погба принёс МЮ победу над «Миланом» и вывел в 1/4 финала ЛЕ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Милане, на Сан-Сиро, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу МЮ принёс гол Поля Погба, отличившегося на 49-й минуте.

Таким образом, по сумме двух матчей 2:1 (1:1) «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

В параллельном матче «Славия» со счётом 2:0 победила команду «Рейджерс», завершавшую матч вдесятером, и по сумме двух игр вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» выбил киевское «Динамо» из Лиги Европы.

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