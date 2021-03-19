«Вильярреал» выбил киевское «Динамо» из Лиги Европы

Испанский «Вильярреал» одержал победу над киевским «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Вильярреале на стадионе «Ла Керамика», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Вильярреалу» принёс дубль Жерара Морено, отличившегося на 13-й и 36-й минутах.

Таким образом, по сумме двух матчей 4:0 (2:0) «Вильярреал» вышел в 1/4 финала.

В параллельном матче «Аякс» на выезде победил «Янг Бойз» со счётом 2:0 и по сумме двух встреч (5:0) вышел в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что загребское «Динамо» выбило «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича.