«Вильярреал» выбил киевское «Динамо» из Лиги Европы
- Reuters
Встреча, прошедшая в Вильярреале на стадионе «Ла Керамика», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Вильярреалу» принёс дубль Жерара Морено, отличившегося на 13-й и 36-й минутах.
Таким образом, по сумме двух матчей 4:0 (2:0) «Вильярреал» вышел в 1/4 финала.
В параллельном матче «Аякс» на выезде победил «Янг Бойз» со счётом 2:0 и по сумме двух встреч (5:0) вышел в четвертьфинал турнира.
Ранее сообщалось, что загребское «Динамо» выбило «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича.