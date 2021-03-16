Главный тренер загребского «Динамо» приговорён к 4,5 года тюрьмы

Верховный суд Хорватии приговорил главного тренера загребского «Динамо» Зорана Мамича к четырём годам и восьми месяцам тюремного заключения за коррупцию.

Как сообщает Vecernji.hr со ссылкой на пресс-релиз Верховного суда Хорватии, Здравко Мамич, брат Зорана Мамича, который ранее занимал должность спортивного директора загребского «Динамо», приговорен к шести с половиной годам тюремного заключения.

Напомним, Здравко и Зоран Мамичи находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвиняли братьев в хищении $17,3 млн из бюджета загребского клуба с 2008 года и в невыплате налогов в размере $1,8 млн.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» победил загребское «Динамо» в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.