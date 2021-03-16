Главный тренер загребского «Динамо» приговорён к 4,5 года тюрьмы

Короткая ссылка
Верховный суд Хорватии приговорил главного тренера загребского «Динамо» Зорана Мамича к четырём годам и восьми месяцам тюремного заключения за коррупцию.

Как сообщает Vecernji.hr со ссылкой на пресс-релиз Верховного суда Хорватии, Здравко Мамич, брат Зорана Мамича, который ранее занимал должность спортивного директора загребского «Динамо», приговорен к шести с половиной годам тюремного заключения.

Напомним, Здравко и Зоран Мамичи находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвиняли братьев в хищении $17,3 млн из бюджета загребского клуба с 2008 года и в невыплате налогов в размере $1,8 млн.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» победил загребское «Динамо» в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить