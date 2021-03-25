Гол и передача Дзюбы помогли сборной России обыграть Мальту в отборе на ЧМ-2022

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Сборная России по футболу одержала победу над командой Мальты в первом туре квалификации чемпионата мира 2022 года.
Гол и передача Дзюбы помогли сборной России обыграть Мальту в отборе на ЧМ-2022
  • Reuters

Встреча прошла в Та-Кали и завершилась в пользу подопечных Станислава Черчесова со счётом 3:1.

На 23-й минуте российскую команду вывел вперёд Артём Дзюба, а на 35-й форвард ассистировал Марио Фернандесу, который удвоил преимущество гостей. В составе хозяев на 56-й минуте забил Джозеф Мбонг. В концовке игры Александр Соболев установил окончательный счёт.

Таким образом, Россия набрала три очка.

Ранее сообщалось, что Фернандес забил четвёртый мяч в составе сборной России.

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