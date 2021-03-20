Тренер сборной Нидерландов объяснил невызов Промеса на матчи отбора ЧМ-2022
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«Выбор был сделан по спортивному принципу. Конкуренция на позиции Промеса очень жёсткая, и в настоящее время я выбираю других игроков», — приводит слова де Бура AD.
Он отметил, что в курсе скандальной истории с Промесом на семейной вечеринке, в ходе которой был ранен один из гостей. Тем не менее специалист считает, что в Нидерландах человек является невиновным, пока суд не докажет обратное.
«Поэтому я отношусь к Квинси, как и ко всем остальным футболистам», — подчеркнул де Бур.
Промес этой зимой перешёл в «Спартак» из «Аякса». После возвращения он провёл за российскую команду четыре матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее «Спартак» опубликовал пост в Twitter по поводу критики Промеса.