Тренер сборной Нидерландов объяснил невызов Промеса на матчи отбора ЧМ-2022 

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Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Франк де Бур прокомментировал невызов нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в национальную команду на ближайшие матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Тренер сборной Нидерландов объяснил невызов Промеса на матчи отбора ЧМ-2022 
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Выбор был сделан по спортивному принципу. Конкуренция на позиции Промеса очень жёсткая, и в настоящее время я выбираю других игроков», — приводит слова де Бура AD. 

Он отметил, что в курсе скандальной истории с Промесом на семейной вечеринке, в ходе которой был ранен один из гостей. Тем не менее специалист считает, что в Нидерландах человек является невиновным, пока суд не докажет обратное.

«Поэтому я отношусь к Квинси, как и ко всем остальным футболистам», — подчеркнул де Бур.

Промес этой зимой перешёл в «Спартак» из «Аякса». После возвращения он провёл за российскую команду четыре матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Спартак» опубликовал пост в Twitter по поводу критики Промеса.

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