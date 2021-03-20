«Спартак» опубликовал пост в Twitter по поводу критики Промеса

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Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на критику в адрес нападающего команды Квинси Промеса.
«Спартак» опубликовал пост в Twitter по поводу критики Промеса
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

В Twitter-аккаунте красно-белых опубликовали фото, на котором перечёркнуты фразы «Квинси уже не тот», «Мотивации нет», «Приехал доигрывать».

При этом пост сопровождается смайликами с жестами, которыми Промес отпраздновал гол в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (5:1).

Ранее Андрей Червиченко выразил уверенность, что Доменико Тедеско останется в «Спартаке» в случае попадания в ЛЧ.

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