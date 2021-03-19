Червиченко уверен, что Тедеско останется в «Спартаке» в случае попадания в ЛЧ
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«Я ещё в декабре говорил, что Тедеско играет ва-банк, это была такая игра на повышение, как в покере. Потом скажет, что его уговорили остаться, но поставит условие: «Дайте мне полномочия хотя бы половину решений по трансферам принимать», — цитирует Червиченко «Советский спорт».
Он также назвал сказками все слова Тедеско про тоску по семье и сложности в связи с коронавирусными ограничениями.
«Зачем ему возвращаться в Европу, где он вряд ли найдёт работу (да ещё за такие деньги). И если «Спартак» закончит сезон в зоне Лиги чемпионов, ему ещё и добавят зарплату. На приятных эмоциях Федун может улучшить контракт Тедеско», — добавил Червиченко.
«Спартак» в матче 23-го тура РПЛ на своём поле разгромил «Урал» со счётом 5:1 и укрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка.
Ранее Червиченко выразил мнение, что у «Спартака» сильнейшее нападение в России.