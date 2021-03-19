Червиченко считает, что у «Спартака» сильнейшее нападение в России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на победу команды в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Команда явно на кураже, ребята — молодцы. Приятно смотреть на такую игру. Думаю, у «Спартака» самое сильное нападение на сегодняшний день в России. Однако повторю: если бы вместо Промеса в этой связке третьим был Понсе, нападение было бы ещё более кровожадным», — цитирует Червиченко «Советский спорт».

По его мнению, «Урал» выглядел подавленным в минувшей игре, а у красно-белых было достаточно пространства, чтобы ощутить полное превосходство. Он также подверг критике вратаря и защитников екатеринбургского коллектива.

«Ларссон очень хорош! На сегодняшний день это, наверное, лучший нападающий во всей лиге. И уж точно можно утверждать, что человек, получающий в три раза меньше Промеса, играет если не в три, то в два раза лучше», — добавил Червиченко.

«Спартак» на своём поле разгромил «Урал» со счётом 5:1 и укрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка.

Ранее владелец клуба Леонид Федун назвал победу над «Уралом» лучшей поддержкой от игроков «Спартака» в связи со смертью отца.