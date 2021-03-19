Федун назвал победу над «Уралом» лучшей поддержкой от игроков «Спартака» в связи со смертью отца

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу команды над екатеринбургским «Уралом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Только из раздевалки. Ребята выразили соболезнования. Я сказал, что лучшее выражение соболезнований и признательности для моего отца и для меня — победа в сегодняшнем матче», — приводит слова Федуна ТАСС.

Он отметил, что перед матчем игроки пообещали приложить все усилия, чтобы одержать победу.

«Папа болел за «Спартак» более 50 лет. В этот день он ещё с нами, поскольку мы христиане и верим, что душа человека находится здесь. Для него это было очень приятно. Спасибо большое за поддержку», — добавил Федун.

«Спартак» на своём поле разгромил «Урал» со счётом 5:1.

Отец Леонида Федуна, народный врач СССР Арнольд Федун, умер 16 марта в возрасте 92 лет.

Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые за 20 лет забил не менее пяти мячей в двух домашних матчах подряд.