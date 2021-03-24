IFFHS включила «Зенит» в топ-50 лучших клубов десятилетия
- globallookpress.com
Как сообщается на сайте IFFHS, при составлении рейтинга учитывались успехи команд в официальных соревнованиях в период с января 2011-го по декабрь 2020 года.
Лидером рейтинга стала «Барселона», второе место занял мадридский «Реал», а третье — мюнхенская «Бавария».
Лучшим из российских клубов стал «Зенит», расположившийся на 42-й позиции. «Краснодар» занял 96-ю строчку, а ЦСКА — 105-ю.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить «Ювентус».