IFFHS включила «Зенит» в топ-50 лучших клубов десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) включила петербургский «Зенит» в рейтинг лучших клубов десятилетия.

Как сообщается на сайте IFFHS, при составлении рейтинга учитывались успехи команд в официальных соревнованиях в период с января 2011-го по декабрь 2020 года.

Лидером рейтинга стала «Барселона», второе место занял мадридский «Реал», а третье — мюнхенская «Бавария».

Лучшим из российских клубов стал «Зенит», расположившийся на 42-й позиции. «Краснодар» занял 96-ю строчку, а ЦСКА — 105-ю.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить «Ювентус».