IFFHS включила «Зенит» в топ-50 лучших клубов десятилетия

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) включила петербургский «Зенит» в рейтинг лучших клубов десятилетия.
IFFHS включила «Зенит» в топ-50 лучших клубов десятилетия
  • globallookpress.com

Как сообщается на сайте IFFHS, при составлении рейтинга учитывались успехи команд в официальных соревнованиях в период с января 2011-го по декабрь 2020 года.

Лидером рейтинга стала «Барселона», второе место занял мадридский «Реал», а третье — мюнхенская «Бавария».

Лучшим из российских клубов стал «Зенит», расположившийся на 42-й позиции. «Краснодар» занял 96-ю строчку, а ЦСКА — 105-ю. 

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить «Ювентус».

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