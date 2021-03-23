СМИ: Экс-тренер «Зенита» Спаллетти может возглавить «Ювентус»

Руководство туринского «Ювентуса» определилось с кандидатами, которые могут заменить нынешнего главного тренера команды Андреа Пирло.

Как сообщает La Repubblica, положение Пирло в клубе ухудшилось после того, как «Ювентус» проиграл «Беневенто» (0:1) в матче 28-го тура чемпионата Италии. «Ювентус» после 27 туров набрал 55 очков и занимает третье место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов, однако отрыв от идущего пятым «Наполи» составляет два очка.

По информации источника, в Турине рассматривают трёх кандидатов на пост главного тренера. В списке претендентов оказались экс-тренер санкт-петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти, наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, а также Симоне Индзаги, в настоящее время возглавляющий римский «Лацио».

Ранее в «Ювентусе» приняли решение сохранить Роналду.