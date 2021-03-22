В «Ювентусе» приняли решение сохранить Роналду

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о будущем нападающего Криштиану Роналду.

«Мы решили сохранить Криштиану Роналду. Он лучший игрок в мире, и мы крепко держимся за него», — приводит слова директора «Ювентуса» Goal.com.

Паратичи отмечает, что у «Ювентуса» есть проект, воплощение которого началось в прошлом сезоне, и один матч не изменит взглядов и стратегии туринского клуба.

«Эта линия продолжается, и мы довольны тем, что сделали. Продолжим работу над совершенствованием команды», — добавил он.

После 27 туров итальянской Серии A «Ювентус» набрал 55 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего миланского «Интера» на десять очков.

Криштиану Роналду провёл в Серии A 24 матча, забил 23 мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что гол Адольфо Гайча принёс «Беневенто» победу над «Ювентусом» в Серии А.