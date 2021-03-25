Мальтийский пресс: сборная России стартовала с непростой победы в отборе к ЧМ-2022

Сборная России по футболу одержала непростую победу над командой Мальты в стартовом матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. В первом тайме подопечные Станислава Черчесова забили два безответных мяча. Артём Дзюба отличился сам и отдал результативную передачу на Марио Фернандеса. Однако после перерыва Джозеф Мбонг сократил отставание соперника в счёте до минимума. Точку в противостоянии поставил Александр Соболев, вышедший на замену в концовке матча.

Соперник ниже классом

Открывать новый отборочный цикл сборной России по футболу предстояло выездным матчем со слабейшей командой группы H — сборной Мальты. Достаточно сказать, что в последнем рейтинге ФИФА отечественная дружина занимает 39-е место, тогда как соперник — 176-е.

Впрочем, 2020 год скромный островной коллектив провёл на достаточно хорошем уровне. В восьми встречах он потерпел лишь одно поражение при четырёх победах и трёх ничьих и едва не добился повышения в классе в Лиге наций. Даже Станислав Черчесов перед игрой признал, что оппонент в прошлом году под руководством нового главного тренера Девиса Манджиа добился прогресса.

Для России нынешняя встреча с Мальтой стала лишь второй в истории. В 1996-м пути соперников пересеклись в товарищеской игре, и подопечные Олега Романцева одержали на выезде уверенную победу — 2:0. Принимал участие в том матче и нынешний наставник сборной РФ, проведший на поле все 90 минут.

На этот раз дружина Черчесова была настроена набрать три очка, не прилагая лишних усилий. Тем более что команда в кои-то веки подошла к противостоянию практически в идеальном составе. Из-за травм не могли принять участие в игре лишь два ключевых опорника — Роман Зобнин и Магомед Оздоев. В стартовом ростере их заменили Даниил Фомин из «Динамо» и Ильзат Ахметов из ЦСКА.

В остальном тренерский штаб обошёлся без сюрпризов. И даже появление Вячеслава Караваева на левом фланге обороны оказалось вполне логичным, ведь Юрий Жирков после возобновления сезона игровую практику не получает. Вернувшийся в сборную, Александр Головин расположился на позиции десятки. А другому легионеру, Алексею Миранчуку, предпочли Алексея Ионова.

На предматчевой пресс-конференции и Черчесову, и Артёму Дзюбе задавали вопросы о возможном переходе на схему с двумя нападающими, но наставник обошёлся без экспериментов и с первых минут выпустил на острие одного форварда «Зенита».

Голевой настрой Дзюбы

Сборная России начала матч с уступающим в классе соперником в довольно неспешном темпе. Команда хотя и владела мячом, но без особого продвижения вперёд. Дзюба же вовсе будто оказался отрезан от партнёров.

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А хозяева в первой трети тайма не только надёжно оборонялись, но и проводили контратаки. Например, Джозефу Мбонгу удалось нанести первый удар в створ чужих ворот из-за пределов штрафной. Антон Шунин спокойно забрал мяч.

Но стоило подопечным Черчесова немного увеличить темп, как хозяева дрогнули. На 23-й минуте гости провели незамысловатую трёхходовку возле левого угла штрафной и вывели на удар Дзюбу. Результативной передачей отметился Фомин.

Защитники мальтийцев запоздали с искусственным офсайдом, и нападающий спокойно пробил в дальний угол. Этот гол стал для капитана 27-м, и в списке лучших бомбардиров в истории сборной России он вышел на чистое второе место. Впереди только Александр Кержаков с 30 мячами.

Через 12 минут россияне удвоили преимущество, и вновь одним из главных действующих лиц эпизода стал Дзюба. Получив передачу возле чужой штрафной, форвард не стал бить сам, хотя такой соблазн был, а покатил мяч направо абсолютно свободному Марио Фернандесу. Натурализованный бразилец отправил снаряд в ближний угол, забив четвёртый мяч в составе национальной команды.

В оставшееся до перерыва время россияне продолжали владеть мячом, но никуда особенно не торопились, хотя чувствовалось, что некоторые футболисты особенно нацелены на ворота соперника. Например, это касалось Головина, который регулярно шёл в обводку и пытался обострить ситуацию. Также полузащитник, как и в «Монако», исполнял все стандартные положения, но чаще они оказывались безадресными.

Неожиданный мяч Мбонга

По такому первому тайму казалось, что во второй половине встречи проблем у сборной России не возникнет, а у Черчесова появится отличная возможность опробовать в деле новичков. Однако после перерыва отечественная команда сбавила обороты и будто бы задремала.

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Мальтийцы моментально почувствовали слабость соперника и провели несколько атак, тем более Манджиа бросил в бой сразу двоих свежих нападающих — Александера Сатариано и Пола Мбонга.

Эти звоночки защитники гостей не услышали, и на 56-й минуте прозвучал уже настоящий колокол. Ионов возле собственной штрафной неаккуратно отбросил мяч на Джозефа Мбонга, который одним касанием обыграл Караваева и мощно пробил под перекладину. Шунин к этому оказался не готов и поднял руки слишком поздно.

Черчесов тут же отреагировал на произошедшее заменами. Ионов в эпизоде с голом потянул мышцу и уступил место на поле Миранчуку, а дебютант Рифат Жемалетдинов вступил в игру вместо Фомина. При этом Головин сел в опорную зону, а полузащитники «Аталанты» и «Локомотива» расположились выше.

Со свежими силами россиянам удалось отодвинуть игру от своих ворот, но впереди у них по-прежнему мало что получалось. Дзюба ощутимо подустал и практически растворился на поле, но Черчесов не торопился его менять. Да и подачи с флангов практически не проходили. Оставались лишь дальние неопасные удары.

По такому ходу матча гости рисковали потерять очки, но мальтийцам банально не хватало класса для того, чтобы завладеть инициативой. Однако в ходе одной из контратак Тедди Теума едва не отправил мяч в створ из-за пределов штрафной. Шунин, казалось, за ним не успевал.

В концовке Черчесов произвёл две замены: вместо Дзюбы и Кузяева в игру вступили Андрей Мостовой и Александр Соболев. И одна из замен оказалась успешной. Голкипер мальтийцев неудачно вынес мяч от своих ворот, и Миранчук вывел на удар форварда «Спартака». Выстрел нападающего получился не слишком хорошим, но мяч от руки Анри Бонелло всё-таки залетел в сетку.

Так сборная России всё-таки дожала скромного оппонента и начала отборочный раунд с крайне неоднозначной победы. Показательный момент: по количеству ударов в створ мальтийцы в этот вечер превзошли гостей: пять против четырёх, — а по количеству ударов незначительно уступили: девять против десяти.