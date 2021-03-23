Дзюба надеется стать лучшим бомбардиром в истории сборной России

Нападающий сборной России Артём Дзюба ответил на вопрос, мечтает ли он догнать бывшего футболиста Александра Кержакова по забитым мячам за национальную команду.

«Конечно, хотелось бы догнать и обогнать Александра Кержакова — это было бы прекрасно. Но главное — чтобы команда победила и набрала три очка. Получится забить — супер, если нет — буду готовиться к следующему матчу», — сказал Дзюба на пресс-конференции перед матчем Мальта — Россия.

Кержаков забил 30 мячей в 90 встречах за сборную России. На счету Дзюбы — 26 голов в 47 играх.

Ранее Дзюба рассказал, как перенёс коронавирус.