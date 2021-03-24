Сборная России сыграет с Мальтой в новой форме

Сборная России проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Мальты в белой форме нового образца.

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Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Матч Мальта — Россия состоится 24 марта на стадионе города Та-Али и начнётся в 22:45 мск. Ранее сообщалось, что Черчесов поделился ожиданиями от матча Мальта — Россия.