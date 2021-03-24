Сборная России сыграет с Мальтой в новой форме
Сборная России проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Мальты в белой форме нового образца.
- @TeamRussia
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Матч Мальта — Россия состоится 24 марта на стадионе города Та-Али и начнётся в 22:45 мск.
Ранее сообщалось, что Черчесов поделился ожиданиями от матча Мальта — Россия.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен