Сборная России сыграет с Мальтой в новой форме

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Сборная России проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Мальты в белой форме нового образца.
Сборная России сыграет с Мальтой в новой форме
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Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Матч Мальта — Россия состоится 24 марта на стадионе города Та-Али и начнётся в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что Черчесов поделился ожиданиями от матча Мальта — Россия.

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