Черчесов поделился ожиданиями от матча Мальта — Россия

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Мальта — Россия.
Черчесов поделился ожиданиями от матча Мальта — Россия
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы разбирали, как Мальта играет в обороне, сегодня разберём игру в нападении и стандартные положения. Мы всё анализируем», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Мальта — Россия.

Также тренер отметил, что Мальта успешно выступала в Лиге наций УЕФА.

«Семь матчей подряд Мальта провела довольно качественно. Мы максимально разбираем игру нашего соперника, не обращаем внимания на имена, обращаем внимание на то, как играет команда. У них хороший и классный тренер, поэтому игра Мальты здорово преобразилась», — добавил он.

Встреча Мальта — Россия состоится 24 марта в 22:45 мск на Национальном стадионе в мальтийской Та-Кали.

Ранее сообщалось, что матч Мальта — Россия обслужит бригада арбитров из Дании.

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