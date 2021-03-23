Черчесов поделился ожиданиями от матча Мальта — Россия
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- РИА Новости
«Мы разбирали, как Мальта играет в обороне, сегодня разберём игру в нападении и стандартные положения. Мы всё анализируем», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Мальта — Россия.
Также тренер отметил, что Мальта успешно выступала в Лиге наций УЕФА.
«Семь матчей подряд Мальта провела довольно качественно. Мы максимально разбираем игру нашего соперника, не обращаем внимания на имена, обращаем внимание на то, как играет команда. У них хороший и классный тренер, поэтому игра Мальты здорово преобразилась», — добавил он.
Встреча Мальта — Россия состоится 24 марта в 22:45 мск на Национальном стадионе в мальтийской Та-Кали.
Ранее сообщалось, что матч Мальта — Россия обслужит бригада арбитров из Дании.