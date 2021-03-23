«Проходных игр сейчас нет»: Черчесов и Дзюба об отборочном матче с Мальтой и травмах Зобнина и Оздоева

Сборная России хочет начать отборочный этап чемпионата мира — 2022 с положительного результата. Об этом в преддверии матча с Мальтой заявил главный тренер Станислав Черчесов. По его словам, соперник прибавил в последний год и способен доставить россиянам проблемы. А капитан Артём Дзюба подчеркнул, что ему важнее победа команды, а не возможность забить самому, и признался, что не против сыграть в два нападающих.

«У нас есть исполнители, способные заменить Зобнина и Оздоева»

Сборная России провела предматчевую пресс-конференцию в преддверии встречи с Мальтой, в которой приняли участие наставник российской команды Станислав Черчесов и её капитан Артём Дзюба. Тренер рассказал о будущем сопернике и сообщил, в каком состоянии находятся легионеры, которые прибыли в расположение коллектива в ночь с воскресенья на понедельник.





— Как оцените сбор национальной команды России?

— Выполнили всю работу, которую запланировали. Другое дело, что команда не находилась в полном составе, но это нормально. У нас была возможность перенести последний тур РПЛ, но матчи остальных европейских национальных чемпионатов проходили в выходные. Поэтому Александр Головин, Алексей Миранчук, Александр Жиров и Фёдор Кудряшов присоединились к нам непосредственно на Мальте. Единственное, Магомед Оздоев из-за травмы не примет участие в ближайшей игре. Ну и Роман Зобнин из-за повреждения на сбор не приехал вообще.

— Как удалось решить вопрос с участием Головина в матче со Словенией? В каком состоянии прибыли футболисты, которые на выходных играли в иностранных чемпионатах?

— Они здоровы и приехали в хорошем настроении. «Антальяспор» пробился в финал Кубка Турции. «Монако» и «Аталанта» одержали победы. Понятно, что состояние у них разное. Кто-то летел меньше, кто-то дольше. В понедельник легионеры провели с нами первую тренировку. Что касается Головина и других футболистов, РФС отработала на пятёрку. Федерация была в контакте с УЕФА и клубами. Теперь все игроки находятся на Мальте и будут с нами до конца, за исключением Жирова, который не сможет полететь в Словакию.

— Стандартные положения — сильное оружие сборной Мальты. Обращали на это внимание?

— Естественно, мы обращаем внимание на всё. В Сочи уже разбирали, как соперник играет в обороне. Сегодня на теории будем изучать, как они действуют в атаке, в том числе поговорим о стандартах. Сейчас на тренировке Гинатарас Стауче ещё раз указал футболистам, кто где должен располагаться при подачах. Мальта успешно выступила в своём дивизионе в Лиге наций. В прошлом году оппонент провёл семь достаточно качественных матчей, поэтому разбираем его максимально внимательно, хотя не обращаем внимания на имена. Также необходимо отметить, что с мальтийцами работает достаточно качественный тренер Девис Манджа. Игра коллектива преобразилась по сравнению с предыдущими годами.

— Сборная России в преддверии старта квалификации лишилась сразу двух футболистов одного амплуа — Зобнина и Оздоева. Как это скажется на тактике команды?

— У нас есть исполнители, способные их заменить. Специально довызвали Станислава Мухина, который все встречи в 2021-м провёл на хорошем уровне. Головин и Миранчук могут закрыть несколько позиций. Будем исходить из того, что мы наметили. Провели несколько тактических тренировок в Сочи, они получились достаточно качественными. Доверяем всем своим подопечным. Понятно, что Оздоев и Зобнин — игроки основы сборной. Другое дело, что в футболе без травм не бывает, и мы к ним относимся спокойно. Практически на каждом сборе кто-то выбывает. Например, в ноябре остались без 14 человек, сейчас не досчитались только двоих. Уже лучше.

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— Сборной России предстоит провести три матча за семь дней. Собираетесь как-то ротировать состав?

— В рамках данного сбора у нас было на несколько дней подготовки больше, чем на предыдущем, что уже является плюсом. Четверо футболистов приехали в ночь с воскресенья на понедельник. Последняя тренировка дала возможность оценить их состояние. В тактических занятиях легионеры участия не принимали. Сегодня всех ждут теория и индивидуальные беседы. Будем решать, кто завтра попадёт в основной состав, исходя из готовности и плана на игру.

— Рассматриваете ли возможность сыграть в два нападающих?

— Во-первых, в Лиге наций мы так провели минут десять в матче с Венгрией. Футбол меняется, и ситуация тоже. Раньше было много товарищеских игр, в которых имелась возможность проводить эксперименты. В тренировочном процессе отрабатываем моменты, когда вместе играют Александр Соболев и Дзюба или Антон Заболотный и Соболев. Идеи есть. Другое дело — найти возможность, чтобы качественно их реализовать. Всё зависит от ситуации. Для меня главное, что они общаются в жизни и на тренировках.

— Как правильно распределять силы на сборе?

— Все команды на линии старта и находятся в равных условиях. Артём сказал, что нельзя заранее предугадать, как всё сложится. Не случайно мы говорим, что впереди нас ждут сразу три игры. Сейчас думаем о Мальте. Остальные встречи — потом. Любой команде хочется начать отбор с положительного результата. Мальта настроена так же. На международном уровне простых матчей не бывает. Звучит банально, но это действительно так.

«Получится забить — супер. Нет — буду готовиться к следующей встрече»

В свою очередь, Дзюба предостерёг болельщиков от недооценки соперника и подчеркнул, что общий уровень сборных в мире вырос за последние годы, а обороняться научились даже «карликовые» команды. Также нападающий обвинил в непрофессионализме тех, кто считает, что сборной России досталась проходная отборочная группа.

— Как оцените сбор российской национальной команды?

— Многие футболисты, в том числе и я, соскучились по сборной и с нетерпением ждали момента встречи. Все, за исключением Зобнина и Оздоева, отработали на качественном уровне. Все довольны. Готовимся к грядущим матчам в хорошем настроении. Завтра, надеюсь, покажем свои лучшие качества.

— Какие сильные и слабые стороны вы бы отметили у соперника. Чем Мальта может быть опасна?

— Мне кажется, общий уровень сборных в целом подрос. Проходных матчей как таковых сейчас нет. Мальту разбирали не один раз, а сегодня нас ждёт глубокий анализ. Знаем, что это крепкая команда, которая действует в пять защитников, старается контролировать мяч и выходить из обороны через пас. Понимаем, где и как необходимо давить на соперника, и надеемся, что завтра всё получится. Но, повторюсь, мы не считаем данную игру проходной для нас.

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— Матч с Мальтой — отличная возможность приблизиться к рекордсмену по количеству голов за сборную России Александру Кержакову. Ставите ли конкретную цель на данную игру по числу забитых мячей?

— Не могу сказать, что это является моей мечтой. Главное — чтобы команда победила. Конечно, нападающий ценен голами, но важно правильно играть на партнёров. Необходимо набирать три очка. Получится забить — супер. Нет — буду готовиться к следующей встрече.

— Как чувствуете себя после перенесённого коронавируса?

— Не скажу, что тяжело переболел — было неприятненько. Пропустил сбор, пришлось догонять. Уже даже не вспоминаю об этом. Никаких последствий, как мне кажется, не осталось.

— Томас Мюллер в 2016-м после победы Германии над Сан-Марино (8:0) заявил, что такие встречи «не имеют ничего общего с профессиональным футболом» и несут в себе для игроков лишь дополнительные риски. На ваш взгляд, присутствие карликовых сборных в отборочных этапах оправданно?

— Трудно сказать. Я выступаю за популяризацию футбола. Карликовые сборные прибавляют большими шагами и в ближайшее время, думаю, не будут таковыми считаться. Обороняться качественно сейчас умеют все. Раз подобные команды существуют, значит, это нормально. Нельзя их лишать возможности выступать. Все должны иметь шанс отбираться на тот или иной крупный турнир.

— Как оцениваете возможность сыграть в сборной в два нападающих?

— Станислав Саламович ответил, что мы пробуем разные варианты. Принимать решение тренерскому штабу. Но в «Зените» постоянно играем в два нападающих. В плане взаимодействия нет проблем. Как говорится, я за любой кипиж.

— Как относитесь к тому, что игру с Мальтой называют лёгкой?

— Те, кто считает, что нам досталась проходная группа, не являются профессионалами. Мы готовимся к каждому матчу отдельно, все хотят набрать очки по максимуму.

— Как влияют на футболистов сборной такие яркие и напряжённые матчи чемпионата, как с ЦСКА?

— У нас день-два в сборной после приезда, как правило, спокойные. Потом уже Черчесов даёт посыл забывать о клубных делах. Дальше есть только сборная России, которая должна выполнить свои задачи. К выступлению за национальную команду стремится любой футболист. Тут играют гимн твоей страны. Мы знаем, какие задачи перед нами поставлены, и постараемся их решить. Для этого и собрались.