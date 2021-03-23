Дзюба оценил подготовку сборной России к матчам отборочного раунда ЧМ-2022

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Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился мнением о подготовке национальной команды к матчам отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года.
Дзюба оценил подготовку сборной России к матчам отборочного раунда ЧМ-2022
  • globallookpress.com

«Мне кажется, Станислав Саламович чётко ответил на этот вопрос. Со своей стороны могу сказать, что многие футболисты, в том числе я, соскучились по сборной и с нетерпением ждали этого момента. Все, за исключением Зобнина и Оздоева, отработали на качественном уровне. Все довольны. Готовимся к грядущим матчам в хорошем настроении. Завтра, надеюсь, покажем свои лучшие качества», — сказал Дзюба на пресс-конференции перед матчем Мальта — Россия.

24 марта сборная России в гостях сыграет с национальной командой Мальты, 27 марта в Сочи встретится с командой Словении, а 30 марта на выезде сыграет со Словакией.

Ранее Дзюба рассказал, как перенёс коронавирус.

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