Черчесов прокомментировал прибытие Головина в сборную России
- Reuters
«Присоединившиеся к нам ребята прибыли здоровыми и с хорошим настроением. По здоровью вопросов нет, правда, у всех разное состояние: одни летели больше, другие — меньше. Сегодня они провели с нами первую тренировку», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Мальта — Россия.
Также Черчесов прокомментировал прибытие Головина в сборную России.
«Что касается прибытия Александра Головина и остальных игроков, федерация отработала на пятёрку. Они были в контакте с УЕФА и клубами. Жиров не сможет с нами в Словакию полететь, все остальные ребята будут с нами до конца сбора», — добавил он.
24 марта сборная России в гостях сыграет с национальной командой Мальты, 27 марта в Сочи встретится с командой Словении, а 30 марта на выезде сыграет со Словакией.
Ранее Черчесов рассказал, как в сборной России отреагировали на травмы Зобнина и Оздоева.