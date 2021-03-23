Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о готовности футболистов к предстоящим матчам отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Присоединившиеся к нам ребята прибыли здоровыми и с хорошим настроением. По здоровью вопросов нет, правда, у всех разное состояние: одни летели больше, другие — меньше. Сегодня они провели с нами первую тренировку», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Мальта — Россия.

Также Черчесов прокомментировал прибытие Головина в сборную России.

«Что касается прибытия Александра Головина и остальных игроков, федерация отработала на пятёрку. Они были в контакте с УЕФА и клубами. Жиров не сможет с нами в Словакию полететь, все остальные ребята будут с нами до конца сбора», — добавил он.

24 марта сборная России в гостях сыграет с национальной командой Мальты, 27 марта в Сочи встретится с командой Словении, а 30 марта на выезде сыграет со Словакией.

Ранее Черчесов рассказал, как в сборной России отреагировали на травмы Зобнина и Оздоева.