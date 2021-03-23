Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчам отборочного раунда ЧМ-2022

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о подготовке национальной команды к матчам отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года.
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчам отборочного раунда ЧМ-2022
  • РИА Новости

«Все команды на линии старта и находятся в равных условиях. Артём сказал, что нельзя заранее предугадать, что будет во время матчей. Неслучайно мы говорим, что у нас три встречи на сборе. Сейчас думаем о Мальте. Остальные игры — потом. Любой команде хочется начать с положительного результата. Мальте, думаю, тоже. На уровне сборных не бывает простых матчей. Это банально, но это так», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Мальта — Россия.

24 марта сборная России в гостях сыграет с национальной командой Мальты, 27 марта в Сочи встретится с командой Словении, а 30 марта на выезде сыграет со Словакией.

Ранее сообщалось, что матч Мальта — Россия обслужит бригада арбитров из Дании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить