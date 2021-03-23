Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчам отборочного раунда ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о подготовке национальной команды к матчам отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Все команды на линии старта и находятся в равных условиях. Артём сказал, что нельзя заранее предугадать, что будет во время матчей. Неслучайно мы говорим, что у нас три встречи на сборе. Сейчас думаем о Мальте. Остальные игры — потом. Любой команде хочется начать с положительного результата. Мальте, думаю, тоже. На уровне сборных не бывает простых матчей. Это банально, но это так», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Мальта — Россия.

24 марта сборная России в гостях сыграет с национальной командой Мальты, 27 марта в Сочи встретится с командой Словении, а 30 марта на выезде сыграет со Словакией.

Ранее сообщалось, что матч Мальта — Россия обслужит бригада арбитров из Дании.