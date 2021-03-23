Черчесов рассказал, как в сборной России отреагировали на травмы Зобнина и Оздоева

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как отреагировал на то, что полузащитники Роман Зобнин и Магомед Оздоев получили травмы в преддверии матча квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Мальты.

«Выполнили всё запланированное на сборе. Другое дело, что команда не была в полном составе, что нормально и объективно на сегодняшний день. Будем исходить из того, что наметили. Несколько тактических тренировок провели в Сочи, они качественно прошли. Мы доверяем нашим игрокам. Роман Зобнин и Магомед Оздоев — игроки стартовой обоймы, но в футболе без травм не бывает. Мы к этому спокойно относимся. В прошлый раз не было 14 человек, сейчас — двоих. Уже лучше», — сказал Черчесов.

Ранее нападающий сборной России Артём Дзюба признался, что Черчесов даёт посыл футболистам забывать о клубных делах во время пребывания в национальной команде.