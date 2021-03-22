ПЦР-тестирование, повреждение Оздоева и возвращение Головина: как сборная России готовится к старту квалификации ЧМ

Сборная России по футболу прошла обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус в преддверии матча отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Мальтой. По словам врача команды Эдуарда Безуглова, многие игроки уже переболели COVID-19 или сделали прививку. Он также отметил, что Магомед Оздоев, который последние два дня занимался по индивидуальной программе из-за небольшого мышечного повреждения, должен принять участие в ближайших встречах. А РФС и «Монако» достигли договорённости касательно приезда Александра Головина в Сочи на игру со Словенией.

«Даже вакцинированные ребята и тренеры не освобождаются от тестирования»

Национальная команда России по футболу завершает краткосрочный сбор в Сочи в преддверии матчей отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Мальтой, Словенией и Словакией. В понедельник подопечные Станислава Черчесова проведут последнюю тренировку на стадионе имени Метревели и вылетят на Мальту.

В воскресенье все игроки и члены тренерского штаба прошли ПЦР-тестирование. Это обязательное требование УЕФА перед проведением официальных встреч. Однако врач команды Эдуард Безуглов подчеркнул, что многие футболисты уже переболели и имеют высокий уровень антител, а некоторые члены сборной прошли вакцинацию.

«Здесь не видим больших проблем. Правила УЕФА с декабря не изменились, именно поэтому даже вакцинированные ребята и тренеры не освобождаются от ПЦР-тестирования. Но застрахованных от ложноположительных тестов нет. Бывает, что именно на перепроверке тесты уходят в «отрицательные». Например, в прошлый раз Антон Заболотный, который уже болел, и Даниил Лесовой с Александром Ерохиным приехали к нам уже в Турцию, а матч в Молдавии пропустили», — приводит слова Безуглова официальный сайт РФС.

Также врач рассказал о состоянии здоровья Магомеда Оздоева. В последние два дня полузащитник «Зенита» вынужден был тренироваться по индивидуальной программе из-за мышечного повреждения. Но, по мнению специалиста, футболист сможет принять участие в ближайших матчах.

«Магомед приехал в сборную с небольшими проблемами. После осмотра мы приняли решение провести дополнительное обследование. Выявили небольшое мышечное повреждение, приняли решение оставить его в расположении сборной, чтобы он проходил курс реабилитационного лечения. Но мы настроены позитивно, сам Магомед тоже, считаем, ближайшие дни он проведёт по индивидуальному графику», — добавил Безуглов.

А вот другой ключевой полузащитник сборной России, Роман Зобнин, участия в грядущих отборочных матчах ЧМ-2022, как известно, не примет. По словам врача команды, после результатов МРТ стало очевидно, что мышечная травма не позволит игроку выйти на поле.

«Увидели данные по исследованию, они, к сожалению, не оставили никакого сомнения, что характер травмы не позволит Роману помочь нам на этом сборе. Поэтому выдёргивать его из Москвы в Сочи только ради того, чтобы убедиться в увиденном на МРТ, смысла не было», — объяснил Безуглов.

А вот Александр Головин всё-таки сможет сыграть со Словенией в Сочи 27 марта, хотя в пятницу «Монако» сообщил, что не отпустит россиянина на игру. Дело в том, что французская Лига 1 установила правило, согласно которому футболисты, сыгравшие за пределами ЕС, вынуждены будут по возвращении в страну пройти карантин. Однако в субботу РФС удалось договориться с монегасками. Это подтвердил агент полузащитника Олег Артёмов.

«Саша готов играть со Словенией, летит в Сочи. Уж не знаю, как РФС смог договориться с французской федерацией и ФИФА. Сами всем занимались», — цитирует Артёмова «Чемпионат».

«Некоторые считают, что достаточно приехать, сфотографироваться в форме сборной и уехать»

Между тем сборная в Сочи работает практически в полном составе. В субботу в её расположение прибыли футболисты, которые накануне провели свои матчи в РПЛ (Юрий Дюпин, Илья Самошников, Резиуан Мирзов, Антон Заболотный), а также молодой полузащитник «Локомотива» Максим Мухин. Лишь Андрей Лунёв из «Зенита» прилетит сразу на Мальту. Туда же без заезда в Россию отправятся легионеры Алексей Миранчук, Фёдор Кудряшов и Александр Жиров.

Новички национальной команды, которых на этот раз в сборной оказалось немало, успели поделиться своими впечатлениями с журналистами. Например, 19-летний Мухин признался, что готовил еду вместе со своей девушкой, когда поступил звонок о вызове.

«Мне позвонил наш клубный врач, он работает в сборной, передал трубку Станиславу Черчесову. Тренер спросил, нет ли у меня дел. Я ответил, что хотел съездить домой. Станислав Саламович сказал, чтобы я всё отменял. Сказал, что ждёт меня. С девушкой готовили гречку с мясом. Не пригорело ничего. Приготовил и спокойно доел», — рассказал полузащитник.

В свою очередь, 23-летний Самошников отметил, что старшие товарищи пока не давали ему советов.

«Конечно, вместе с Дюпиным комфортнее. Мне кажется, это позволит быстрее найти общий язык с ребятами. Требования Черчесова более-менее понятны. В плане передвижения они несколько отличаются от принятых в клубе. Советов пока никто не давал. По действиям — буду смотреть. Хочется пообщаться с ребятами, привыкнуть к ним, а уже потом куда-то лететь», — отметил защитник.

Дюпин, который получил первый вызов в сборную в 33 года, отнёсся к произошедшему спокойно. Юрий подчеркнул, что рассчитывает закрепиться в команде, а также набраться опыта от коллег.

«С Мухой не обсуждал его эмоции. С Самохой общаюсь ближе, ощущения примерно одинаковые, но мне полегче. Возраст-то у меня повыше. Эмоции сильные. Это мечта детства. Нужно уже успокоиться, почувствовать себя как дома, чтобы работать продуктивно и приносить пользу. Некоторые считают, что достаточно приехать, сфотографироваться в форме сборной и уехать. Но не я. Хочется получить побольше подсказок от Антохи Шунина, Гинтараса Стауче, получить опыт, становиться сильнее, получать вызов чаще. Пенальти Дзюбы? Да, после матча с «Зенитом» здесь уже подкалывали друг друга. Вчера он мне пробил, взял реванш», — отметил голкипер.

Мирзов, представляющий главное открытие текущего сезона РПЛ «Химки», в отличие от указанных выше футболистов вызов в сборную получил не в первый раз. Однако провести хотя бы один матч в её составе полузащитнику пока не довелось.

«Всегда приятно вернуться. Здесь крутой коллектив, хорошая команда, которая ставит новые задачи — выйти на чемпионат мира. Только положительные эмоции. Всё решать тренерскому штабу. Всё, что от меня требуется, я буду делать. Многие команды сейчас играют и на контратаках, и в позиционке. Посмотрим, как всё сложится. Денис Глушаков пожелал удачи», — отметил футболист.

Наконец, приглашение Ильи Кутепова в какой-то степени стало неожиданностью, ведь в «Спартаке» защитник практически не имеет игровой практики на профильной позиции.

«Не сказал бы, что у меня был особый статус в сборной России. В футболе всё меняется быстро — вчера основной, сегодня запасной. Атмосфера в команде? Всегда комфортно, когда собирается много ребят из одного клуба. Фамилии игроков сборной Мальты не знаю. Сегодня вечером начинаем конкретно изучать и разбирать соперника», — заявил Кутепов.