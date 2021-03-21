В СЭ сообщили, как Миранчук, Жиров и Кудряшов присоединятся к сборной России
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», Миранчук прибудет в столицу Мальты Валлетту рейсом из Бергамо, Жиров прилетит из Франкфурта-на-Майне, а Кудряшов отправится на остров из Антальи и сделает одну пересадку в Стамбуле.
23 марта все трое должны оказаться в расположении сборной в Та Кали, где на следующий день состоится матч с мальтийцами в рамках первого тура квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
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