Мирзов отреагировал на слова Уткина о схожести игры «Химок» и сборной России
- РИА Новости
«Я слышал, кто это сказал. Что я могу сказать? Это футбол. Команды играют и так и так. Если ты выходишь на футбольное поле, это не означает, что ты или так не можешь, или так. Посмотрим, что будет», — приводит слова Мирзова Sport24.
Мирзов перешёл из «Спартака» на правах аренды в «Химки» в начале сезона. За подмосковную команду он провёл 13 матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее Мирзов признался, что намерен вернуться в «Спартак».