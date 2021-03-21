Мирзов отреагировал на слова Уткина о схожести игры «Химок» и сборной России

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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал слова известного спортивного журналиста Василия Уткина, который сказал, что сборная России по игре сейчас ближе к «Химкам», чем к московскому «Спартаку».
Мирзов отреагировал на слова Уткина о схожести игры «Химок» и сборной России
  • РИА Новости

«Я слышал, кто это сказал. Что я могу сказать? Это футбол. Команды играют и так и так. Если ты выходишь на футбольное поле, это не означает, что ты или так не можешь, или так. Посмотрим, что будет», — приводит слова Мирзова Sport24.

Мирзов перешёл из «Спартака» на правах аренды в «Химки» в начале сезона. За подмосковную команду он провёл 13 матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Мирзов признался, что намерен вернуться в «Спартак».

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