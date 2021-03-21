Мирзов признался, что намерен вернуться в «Спартак»

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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал вызов в сборную России по футболу и заявил, что намерен вернуться в московский «Спартак» по окончании аренды.
Мирзов признался, что намерен вернуться в «Спартак»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Воспринял вызов с очень приятными эмоциями. Приятно вернуться в сборную, в этот дружный коллектив и хорошую команду, которая ставит много задач. Сейчас — выйти на ЧМ. Из «Спартака» не получилось. Пытался из «Химок» попасть, делал всё для этого. Надо ещё работать и доказывать», — цитирует Мирзова Sport24.

По его мнению, аренда в «Химках» пошла ему на пользу и ему удаётся показывать свои лучшие качества. Он также считает, что первая неудачная попытка заиграть в «Спартаке» не является поводом опускать руки.

«Хочу доказать, что не просто так попал в «Спартак». Буду делать всё для этого», — сказал Мирзов.

Мирзов перешёл из «Спартака» на правах аренды в «Химки» в начале сезона. За подмосковную команду он провёл 13 матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что в сборной России готов играть на любой позиции.

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