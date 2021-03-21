Кутепов заявил, что в сборной России готов играть на любой позиции

Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Илья Кутепов рассказал об атмосфере в национальной команде.

«В сборной у нас рабочий тренировочный процесс, всегда выкладываемся на 100%. Ощущения отличные, настроение хорошее, как и у всех ребят, работать готов. Да, у меня не было игровой практики в клубе, но мой вызов — решение тренерского штаба сборной. Мне всегда комфортно в сборной, готов тут играть на любой позиции», — приводит слова Кутепова «Чемпионат».

Он также признался, что у него пока не было особого опыта игры в атаке, кроме исключением пары случаев. Кроме того, он ответил на вопрос, болеют ли за него его дети.

«Пока они не осознают важность матчей и нашей работы, для них это обыденное мероприятие: «Папа уехал на работу». Но моему сыну уже нравится атмосфера стадиона, ажиотаж», — сказал Кутепов.

В этом сезоне Кутепов провёл 13 матчей за «Спартак».

24 марта сборная России сыграет на выезде с Мальтой, 27 марта в Сочи примет Словению, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

Ранее Максим Мухин рассказал, как узнал о вызове в сборную России по футболу.