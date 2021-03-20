Агент Головина подтвердил, что футболист сыграет за сборную России со Словенией

Олег Артёмов, агент полузащитника французского «Монако» Александра Головина, прокомментировал информацию, согласно которой игрок сможет сыграть за сборную России в матче со Словенией в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Саша летит в Сочи, готов играть со словенцами. Даже не знаю, как РФС смог договориться с французской федерацией и ФИФА. Они сами всем занимались», — цитирует Артёмова «Спорт-Экспресс».

До этого в «Монако» заявили, что Головин пропустит матч со Словенией из-за правила французской Лиги 1, согласно которому игроки, выступающие за сборную за пределами Евросоюза, будут обязаны отбыть карантин сроком от пяти дней по возвращении в клубы.

24 марта сборная России сыграет на выезде с Мальтой, 27 марта в Сочи примет Словению, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

Ранее сообщалось, что Головин присоединится к сборной России в Сочи и сможет сыграть со Словенией.