Агент Головина подтвердил, что футболист сыграет за сборную России со Словенией

Короткая ссылка
Олег Артёмов, агент полузащитника французского «Монако» Александра Головина, прокомментировал информацию, согласно которой игрок сможет сыграть за сборную России в матче со Словенией в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.
Агент Головина подтвердил, что футболист сыграет за сборную России со Словенией
  • © firo Sportphoto
  • globallookpress.com

«Саша летит в Сочи, готов играть со словенцами. Даже не знаю, как РФС смог договориться с французской федерацией и ФИФА. Они сами всем занимались», — цитирует Артёмова «Спорт-Экспресс».

До этого в «Монако» заявили, что Головин пропустит матч со Словенией из-за правила французской Лиги 1, согласно которому игроки, выступающие за сборную за пределами Евросоюза, будут обязаны отбыть карантин сроком от пяти дней по возвращении в клубы.

24 марта сборная России сыграет на выезде с Мальтой, 27 марта в Сочи примет Словению, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

Ранее сообщалось, что Головин присоединится к сборной России в Сочи и сможет сыграть со Словенией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить