«Чемпионат»: Головин присоединится к сборной России в Сочи и сможет сыграть со Словенией

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Полузащитник французского «Монако» Александр Головин 22 марта прибудет в расположение сборной России по футболу в Сочи и сможет сыграть со Словенией в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.
«Чемпионат»: Головин присоединится к сборной России в Сочи и сможет сыграть со Словенией
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает «Чемпионат», Российский футбольный союз сумел договориться со всеми сторонами. Отмечается, что хавбек будет соблюдать специальный протокол и вернётся во Францию на частном самолёте, что поможет ему избежать карантина.

До этого в «Монако» заявили, что Головин пропустит матч со Словенией из-за правила французской Лиги 1, согласно которому игроки, которым довелось выступать за сборную за пределами Евросоюза, будут обязаны отбыть карантин сроком от пяти дней по возвращении в клубы.

24 марта сборная России сыграет на выезде с Мальтой, 27 марта в Сочи примет Словению, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

Ранее Головин подтвердил, что не сможет сыграть за сборную России в матче со Словенией.

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