Дюпин рассказал, как Дзюба взял у него реванш за незабитый пенальти

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Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин сообщил, что форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба взял у него реванш на тренировке сборной России по футболу за незабитый пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дюпин рассказал, как Дзюба взял у него реванш за незабитый пенальти
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Пенальти Дзюбы? Да, после матча с «Зенитом» здесь уже подкалывали друг друга. Вчера он мне пробил, взял реванш», — приводит слова Дюпина «Чемпионат».

В матче 21-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом» Дзюба на последних минутах не реализовал пенальти. Дюпин отразил его удар на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму, а «Рубин» победил со счётом 2:1.

Ранее бывший футболист «Спартака» вспомнил конфликт Валерия Карпина с Дзюбой.

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