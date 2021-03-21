Дюпин рассказал, как Дзюба взял у него реванш за незабитый пенальти

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин сообщил, что форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба взял у него реванш на тренировке сборной России по футболу за незабитый пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пенальти Дзюбы? Да, после матча с «Зенитом» здесь уже подкалывали друг друга. Вчера он мне пробил, взял реванш», — приводит слова Дюпина «Чемпионат».

В матче 21-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом» Дзюба на последних минутах не реализовал пенальти. Дюпин отразил его удар на восьмой компенсированной минуте ко второму тайму, а «Рубин» победил со счётом 2:1.

Ранее бывший футболист «Спартака» вспомнил конфликт Валерия Карпина с Дзюбой.