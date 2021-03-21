Бывший футболист «Спартака» вспомнил конфликт Карпина с Дзюбой

Бывший игрок «Спартака» Сослан Гатагов в эксклюзивном интервью рассказал о конфликте экс-нападающего команды Артёма Дзюбы с Валерием Карпиным, на тот момент возглавлявшим красно-белых.

«Артём — неординарная личность. Надо привыкнуть к тому, что он по своей натуре лидер, а лидеры никогда не будут молчать. Будут требовать со всех — с футболистов, тренера, руководства. Ну вот он и Карпин — два лидера — столкнулись лбами. Но всё это было за пределами поля и раздевалки», — цитирует Гатагова Sport24.

Дзюба является воспитанником московского «Спартака», за который выступал по 2015 год. В настоящее время защищает цвета «Зенита».

Ранее Черчесов сообщил, что Дзюба не будет бить пенальти в следующих матчах сборной России.