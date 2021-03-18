Черчесов сообщил, что Дзюба не будет бить пенальти в следующих матчах сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий команды Артём Дзюба отказался от права быть штатным пенальтистом коллектива на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира — 2022.

«Дзюба сказал, что возьмёт академическую паузу. Футболист чувствует сам, бить ли ему, а мы не настаиваем. Следующего пенальтиста определим. Насколько я удовлетворён вчерашней игрой сборников? Цифр не видел, но визуально уверен: с каждым туром эти команды (и не только они) добавляют. Всё же сборы были долгие. Матч ЦСКА — «Зенит» был с определённым сценарием, много нюансов. Я доволен», — цитирует Черчесова Sport24.

В чемпионате России Дзюба не реализовал два пенальти подряд. В матче 21-го тура Российской премьер-лиги он не забил с 11-метровой отметки в ворота «Рубина» (1:2), а в 23-м туре не сумел переиграть вратаря ЦСКА (3:2).

Ранее сообщалось, что сборная России отправилась на сбор в Сочи.