Черчесов сообщил, что Дзюба не будет бить пенальти в следующих матчах сборной России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий команды Артём Дзюба отказался от права быть штатным пенальтистом коллектива на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира — 2022.
Черчесов сообщил, что Дзюба не будет бить пенальти в следующих матчах сборной России
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Дзюба сказал, что возьмёт академическую паузу. Футболист чувствует сам, бить ли ему, а мы не настаиваем. Следующего пенальтиста определим. Насколько я удовлетворён вчерашней игрой сборников? Цифр не видел, но визуально уверен: с каждым туром эти команды (и не только они) добавляют. Всё же сборы были долгие. Матч ЦСКА — «Зенит» был с определённым сценарием, много нюансов. Я доволен», — цитирует Черчесова Sport24.

В чемпионате России Дзюба не реализовал два пенальти подряд. В матче 21-го тура Российской премьер-лиги он не забил с 11-метровой отметки в ворота «Рубина» (1:2), а в 23-м туре не сумел переиграть вратаря ЦСКА (3:2).

Ранее сообщалось, что сборная России отправилась на сбор в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить