Удобный соперник и насыщенный график: стоит ли Черчесову поберечь основу сборной России в Мальте

24 марта сборная России стартует в квалификационном турнире к чемпионату мира по футболу 2022 года. В стартовом матче отбора подопечные Станислава Черчесова в гостях сыграют с командой Мальты. Одна из главных интриг заключается в том, какой состав на игру выставит тренер. Почему Черчесову стоит дать лидерам отдохнуть перед ответственными матчами со Словакией и Словенией — в материале RT.

Для сборной России выездная встреча с Мальтой — фактически идеальный способ начать выступление в квалификации к чемпионату мира 2022 года. Благодаря комфортному графику подопечные Станислава Черчесова могут не форсировать подготовку к старту отбора, а грамотно распределить силы на все три мартовские встречи. При этом в противостоянии с заведомым аутсайдером группы тренерский штаб имеет возможность либо сосредоточиться на наработке командных взаимодействий, либо дать лидерам отдохнуть перед ключевыми матчами.

Островной сборной ввиду невысокого рейтинга изначально была отведена незавидная роль в секстете H. За пределами низшего дивизиона Лиги наций коллектив выступал крайне неудачно и очень давно не побеждал по-настоящему серьёзных соперников. В рамках квалификации к Евро-2020 островитяне проиграли девять встреч из десяти, а единственную победу одержали над столь скромными же, как и они сами, Фарерами. Последний крупный успех датируется июнем 2017-го. Тогда в гостях была обыграна Украина благодаря точному удару Зака Муската. Правда, из-за превышения числа допустимых замен (при шести разрешённых мальтийцы сделали девять, а украинцы десять) матч не был признан официальным, никаких очков в зачёт рейтинга ФИФА Мальта не получила.

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Как и украинцы, российские футболисты лишь однажды в своей истории встречались с командой Мальты. Правда, произошло это значительно раньше и обошлось без сенсации. В 1996 году подопечные Олега Романцева взяли верх со счётом 2:0, а голами отметились Валерий Карпин и Сергей Кирьяков. С тех пор островитяне не смогли добиться сколько-нибудь заметного прогресса, так и оставшись одними из самых желанных оппонентов в отборочных стадиях соревнований для подавляющего большинства национальных команд.

Для сравнения, соперникам сборной России по группе H не так повезло с расписанием. Хорватии с ходу предстоит помериться силами с крепкой Словенией, которую она лишь дважды в истории обыгрывала с разницей в два гола. Словакию же ждёт выезд на Кипр, что также нельзя назвать лёгкой прогулкой. Безусловно, подопечные Никоса Костеноглу не в силах на равных биться с превосходящими в классе оппонентами, но способны основательно попортить им кровь. В квалификации к чемпионату Европы 2020 года они дважды уступили шотландцам с минимальным счётом, а в гостях чуть было не отобрали очки у дружины Черчесова. Кроме того, дома они проиграли бельгийцам лишь с разницей в два мяча, что также можно считать успехом.

Таким образом, именно сборная России получила возможность начать турнир в тренировочном режиме и плавно в него вкатиться. У Черчесова есть как минимум две задачи, решению которых он может посвятить встречу с Мальтой. Первая из них — проверка основы в условиях игры хоть и не самого напряжённого характера, но всё же носившей официальный статус. С учётом того, что в последний раз коллектив располагал оптимальным подбором исполнителей в атакующей линии более года назад, на это были все основания.

Речь идёт об Артёме Дзюбе, Александре Головине и Алексее Миранчуке. Первый из них считается сильнейшим отечественным форвардом, а двое других — лучшими игроками средней линии, способными со временем стать полноценными лидерами сборной. В последний раз все трое выходили на поле в противостоянии с Сан-Марино и помогли разгромить аутсайдера со счётом 5:0. Впоследствии Черчесов ни разу не имел возможности рассчитывать на звёздное трио. Сначала травму получил хавбек «Монако», затем коронавирусом заболел полузащитник «Аталанты», а после случилась скандальная история с форвардом «Зенита».

Главного тренера неоднократно критиковали за неспособность найти место на поле всем троим российским звёздам, а матч с аутсайдером может стать отличной возможностью доказать обратное. Российские футболисты будут вынуждены все 90 минут взламывать оборону соперника и атаковать позиционно. Для техничных хавбеков это идеальная возможность убедить Черчесова, что их совместное присутствие на поле имеет право на жизнь. А это уж точно пойдёт на пользу сборной как в настоящем, так и в будущем.

Тем не менее Черчесов может пойти по другому пути и выставить полурезервный состав. Во-первых, это позволит тренерскому штабу составить более детальное мнение о ближайшем запасе, многие представители которого могут оказаться востребованы уже во время чемпионата Европы. Причём с учётом Головина и Миранчука это имеет особое значение, ведь оба рискуют прибыть на Мальту менее чем за сутки до начала матча. В этом случае они смогут провести лишь одну тренировку с партнёрами и вряд ли будут находиться в оптимальной форме.

Говоря о проверке резерва, в первую очередь можно сказать об оборонительной линии, которая не может похвастаться подбором качественных исполнителей. К примеру, серьёзные вопросы в среде болельщиков и экспертов вызывает приглашение Александра Жирова из «Зандхаузена». Коллектив занимает предпоследнее место во второй Бундеслиге и имеет в пассиве 47 пропущенных мячей в 26 встречах. Чаще поражать свои ворота позволял себе лишь «Вюрцбургер Кикерс» (52 гола), располагающийся на дне турнирной таблицы.

Да, россиянин может смело считаться одним из лидеров команды, ведь он занимает третье место по количеству сыгранных минут (1802) и четвёртое — по оценке WhoScored (6,8). Но пока это является слабым аргументом для его привлечения в первую сборную. При этом решение Черчесова было бы более понятным, если бы речь шла о молодом защитнике, но в январе уроженец Барнаула отпраздновал 30-летие.

Матч с Мальтой мог бы стать идеальным тестом для Жирова и ответить на вопрос, насколько необходимо его присутствие в национальной команде. Это же относится и к Роману Нойштедтеру, крайне нерегулярно получающему игровую практику в «Динамо». Класса обоих хватит с лихвой, чтобы не испортить общую картину, благодаря чему возможность передохнуть получат те, на кого будет сделана ставка в двух следующих матчах: Георгий Джикия и Андрей Семёнов.

Не стоит исключать и дебюта Ильи Самошникова. В России крайне ограниченный выбор левых защитников, в связи с чем в сборной столь энергозатратную роль на себя вынуждены брать 37-летний Юрий Жирков и 33-летний Фёдор Кудряшов. Несомненно, оба ветерана до сих пор демонстрирует высокий уровень мастерства, но постепенно возраст берёт своё. В первую очередь это относится к игроку «Зенита». В нынешнем сезоне он провёл на поле всего 873 минуты (48,5 в среднем) за петербуржцев во всех турнирах. Для сравнения, в прошлом его использовали значительно больше — 1546 минут (55,2).

Также важно предоставить шанс проявить себя фланговым полузащитникам — Резиуану Мирзову и Рифату Жемалетдинову. При удачном стечении обстоятельств первый может стать альтернативой мастеровитому, но травматичному Денису Черышеву на левом фланге, а второй — опытному, но не хватающему звёзд с неба Алексею Ионову. Так, хавбек «Краснодара» вышел на поле в пяти матчах прошедшей Лиги наций, но не отметился ни одним результативным действием и удостоился оценки 6,26 по версии WhoScored — 19-й результат в команде.

Помимо вышеназванных футболистов, в матче с Мальтой мог бы появиться с первых минут и Александр Соболев. На протяжении двух последних сезонов форвард неизменно забивает более десяти мячей в РПЛ и входит в число лучших бомбардиров первенства, но при этом ни разу не попадал в стартовый состав сборной. На данный момент он провёл за неё лишь 76 минут суммарно, успев один раз поразить ворота противника.

Кроме того, решение выставить экспериментальный состав позволит Черчесову не только оценить ближайший резерв, но и получить преимущество перед конкурентами. Согласно регламенту, нынешний отборочный цикл пройдёт в четыре этапа: в марте и сентябре противники проведут три встречи за девять дней, а в октябре и ноябре — две за шесть. В условиях плотного графика дополнительная передышка лидерам не повредит.

27 марта отечественной сборной предстоит игра со Словенией, в отличие от будущих оппонентов вынужденной с ходу включаться на полную мощность. Несомненно, матч с Хорватией отнимет достаточно сил у подопечных Матьяжа Кека, что вкупе с плотным графиком и перелётом в Сочи может серьёзно повлиять на их состояние.